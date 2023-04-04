Суточный прирост госпитализированных с Covid-19 в России вырос почти втрое

В России пятый день подряд снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За 24 часа подтвержден 7 141 случай Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. По сравнению с предыдущим днем число новых заболевших уменьшилось на 695.

Между тем, число госпитализированных с коронавирусной инфекцией за сутки выросло почти втрое. В больницы попали 1 513 человек против 589 сутками ранее.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 75 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За минувший день подтверждено 38 летальных исходов, связанных с ковидом. Накануне сообщалось о 34 умерших пациентах с Covid-19. Всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 397 384 человека. На сегодняшний в день в РФ выявили 22 671 103 случаев коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, выздоровели за сутки 12 264 человека, что на 58,5% больше по сравнению с 3 апреля. Общее число пациентов в России, победивших ковид, достигло 22 037 622.

Москва, Наталья Петрова

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