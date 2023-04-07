В России суточный прирост Covid-19 упал ниже отметки в 9 тысяч случаев

В России за сутки подтверждено 8 915 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19. По сравнению с предыдущим днем, когда был выявлен 9 371 заболевший, число новых случаев заражения уменьшилось на 456.

Наибольший суточный прирост больных Covid-19 зафиксирован в Москве (1 140), Санкт-Петербурге (874) и Воронежской области (518).

Число госпитализаций с коронавирусом практически не изменилось: за сутки в больницы попали 1 167 человек, что на 1% больше по сравнению с 6 апреля.

Вместе с тем, за последние 24 часа подтверждено 38 летальных исходов среди больных ковидов. Накануне сообщалось о 39 ковидных смертях.

За сутки выздоровели 10 685 человек, что на 1,8% меньше в сравнении с 6 апреля.

Всего за период пандемии в России коронавирусом заболели 22 698 025 человек. От последствий инфекции скончались 397 497 человек, выздоровели – 22 070 993.

Москва, Наталья Петрова

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