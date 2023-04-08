В России еще почти 9 тысяч человек заболели коронавирусом

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России второй день подряд остается ниже отметки 9 тыс. человек. За 24 часа в стране выявлено 8 955 новых случаев Covid-19, почти столько же, сколько днем ранее (8 915), сообщает операштаб по борьбе с инфекцией.

В больницы попали 1 221 пациентов с коронавирусом, что на 4,6% больше по сравнению с 7 апреля. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 45 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 31 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 37 летальных исходов, связанных с последствиями Covid-19. Накануне сообщалось о 30 умерших пациентах.

Вместе с тем выписано в связи с выздоровлением 9 956 человек, что на 6,8% меньше по сравнению с 7 апреля.

Москва, Наталья Петрова

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