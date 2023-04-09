В России выявили 8 008 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 8 008 новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19. Это на 947 меньше, чем днем ранее, когда было подтверждено 8 955 случаев заражения.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 602 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 50,7%. Увеличение числа госпитализированных отмечено в 13 регионах, снижение – в 63 регионах страны, уточнили в оперштабе. В девяти субъектах РФ ситуация не изменилась.

За 24 часа от коронавируса скончались 36 человек (накануне 37).

Выздоровели за сутки 7 307 человек, что на 26,6% меньше в сравнении с 8 апреля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 714 988 случаев Covid-19, скончались 397 570 заболевших, выздоровели – 22 088 256.

Москва, Наталья Петрова

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