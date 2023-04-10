Суточный прирост Covid-19 в России резко упал

Суточная выявляемость коронавирусной инфекции в России упала ниже отметки в 7 тысяч случаев. За 24 часа в стране подтверждено 6 622 новых случая Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с нифекцией. По сравнению с предыдущими сутками, когда было выявлено 8 008 заболевших, число новых случаев коронавируса уменьшилось на 1 386.

Как отметили в оперштабе, заболеваемость Covid-19 за прошедшую неделю снизилась на 16,1% в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости зафиксировано в 16 российских регионах, в том числе в четырех регионах более, чем в среднем по стране.

Продолжает падать и число тяжелых случаев коронавируса. За сутки в больницы попали 467 пациентов с ковидом, что на 22,4% меньше по сравнению с 9 апреля.

Как отмечается, показатель госпитализации за прошедшую неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,6%. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах отмечено увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

За сутки от коронавируса скончались 34 человека (днем ранее – 37). В то же время выздоровел 6 981 человек, что на 4,5% меньше в сравнении с 9 апреля.

Всего с начала пандемии в России выявлено 22 721 610 случаев коронавирусной инфекции, скончались 397 604 заболевших.

Москва, Наталья Петрова

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