Число госпитализированных с Covid-19 в России снизилось на 11% за неделю

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России вновь опустился ниже отметки в 6 тысяч. За последние 24 часа выявлено 5 789 новых случаев Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. По сравнению с предыдущими сутки, когда было подтверждено 7 094 диагноза, число новых заражений уменьшилось на 1 305.

В целом за минувшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 14,1%, отметили в оперштабе.

Число госпитализаций больных ковидом уменьшается второй день подряд. За сутки в больницы попал 401 человек, что на 12,1% меньше по сравнению с 16 апреля. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 21 регионе, снижение – в 38 субъектах РФ. Еще в 26 регионах ситуация не изменилась.

По данным оперштаба, показатель госпитализации за прошедшую неделю упал по сравнению с предыдущей неделей на 11,2%.

За сутки от коронавируса скончались 36 человек. Накануне сообщалось о 38 умерших.

В то же время за минувший день выздоровели 5 994 человека, что на 13,1% меньше по сравнению с 16 апреля.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 22 771 126 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 22 157 098 пациента, скончались – 397 864.

Москва, Наталья Петрова

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