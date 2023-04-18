В России за сутки втрое выросло число госпитализаций с Covid-19

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России второй день подряд составляет менее 6 тыс. человек. За минувший день выявлено 5 257 новых случаев Covid-19, что на 532 меньше, чем накануне, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

В то же время число госпитализированных с ковидом за сутки увеличилось втрое: в больницы попали 1 240 пациентов против 401 днем ранее. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 67 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны», – уточнили в оперштабе. Еще в девяти регионах ситуация осталась без изменений.

За сутки выписано в связи с выздоровлением 8 416 человек, что на 41,6% больше по сравнению с 17 апреля.

Вместе с тем, за тот же период подтверждено 37 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Накануне сообщалось о 36 ковидных смертях.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 22 776 383 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 165 514 человек, скончались – 397 901.

Москва, Наталья Петрова

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