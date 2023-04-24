Суточный прирост Covid-19 в России снижается четвертый день подряд

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается четвертый день подряд. За последние 24 часа выявлено 5 458 новых случаев заражения Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 931 меньше, чем было зарегистрировано днем ранее (6 389).

Отмечается, что заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 9,9%. «Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

Также продолжает снижаться число госпитализированных с Covid-19. За сутки в больницы попали 382 человека, что на 21,6% меньше по сравнению с 23 апреля. Показатель госпитализации за прошедшую неделю снизился по сравнению с предыдущей неделей на 5,1%, уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 34 летальных исхода, связанных с коронавирусом. Вместе с тем, за минувший день выздоровели 4 917 человек.

Всего с начала пандемии коронавируса в России выявлено 22 815 722 заболевших, из них 398 107 скончались, выздоровели – 22 207 016.

Москва, Наталья Петрова

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