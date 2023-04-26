Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла в рост

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь начала расти после снижения четыре дня подряд. За 24 часа выявлено 6 012 новых случаев заражения, что на 919 больше по сравнению с предшествующими сутками, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Наибольший прирост новых заболевших зафиксирован в Москве (934), Санкт-Петербурге (636). Самарской (307), а также в Башкирии и Пермском крае – по 155 инфицированных.

В то же время число госпитализированных с тяжелым течением Covid-19 за сутки снизилось. В больницы попали 1 165 пациентов против 1 339 днем ранее. Таким образом, число госпитализаций с Covid-19 за сутки снизилось на 13%.

За минувший день подтверждено 33 летальных исхода, связанных с последствием коронавирусной инфекции. Выздоровели 7 582 человека, что на 2,5% больше по сравнению с 25 апреля.

Москва, Наталья Петрова

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