В России за сутки коронавирус нашли еще у 4,2 тыс. человек

В России за последние сутки выявлено 4 242 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19. По сравнению с предыдущим днем, когда было подтверждено 5 341 случай инфицирования, число новых заболевших уменьшилось на 1 099.

Как отметили в оперштабе, заболеваемость коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю снизилась в сравнении с предыдущей неделей на 10,9%.

Продолжает снижаться число госпитализированных с коронавирусом. В ковидные отделения за сутки попали 364 пациента, что на 14,2% меньше по сравнению с 30 апреля.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,3%, указали в оперштабе.

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек. Выздоровел за сутки 4 681 человек, или на 18,2% меньше в сравнении с 30 апреля.

Москва, Наталья Петрова

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