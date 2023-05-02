Суточный прирост Covid-19 в России снизился до минимума с июля 2022 года

В России суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией опустилась до минимальных показателей с начала июля 2022 года. За 24 часа выявлено 3 404 новых случая Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 242 заболевших, число новых случаев инфицирования уменьшилось на 838.

Третий день подряд снижается число госпитализированных пациентов с ковидом: за сутки в больницы попали 328 человек, что на 9,9% меньше по сравнению с 1 мая.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 28 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

За сутки 30 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Накануне сообщалось о 31 умершем.

В то же время выздоровело за сутки 4 503 человека, на 3,8% меньше в сравнении с 1 мая.

Всего за время пандемии в России выявлено 22 858 855 случаев коронавируса, скончались 398 366 заболевших, выздоровели – 22 259 078.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»