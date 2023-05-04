Ковид в России вновь пошел в рост: за сутки заразились более 4,2 тыс. человек

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь пошла в рост после пяти дней снижения. За 24 часа выявлено 4 273 новых случая Covid-19, что на 1 059 больше, чем накануне, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

Наибольший суточный прирост заболевших зафиксирован в Москве (763), Санкт-Петербурге (294) и в Самарской области (246).

Количество госпитализаций больных с коронавирусом за сутки немного снизилось. В ковидные стационары попали 929 человек, что на 11,9% меньше по сравнению с 3 мая.

Увеличение числа госпитализированных пациентов отмечено в 35 регионах, снижение – в 39 субъектах РФ. Еще в 11 регионах ситуация не изменилась.

За минувший день выписано в связи с выздоровлением 7 482 человека, или на 14,2% больше по сравнению с предыдущими сутками. Подтверждено 32 летальных исхода.

Москва, Наталья Петрова

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