Число госпитализаций с Covid-19 за сутки уменьшилось более чем вдвое

В России за сутки зарегистрировано 3 811 новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с минувшим днем, когда в стране был выявлен 4 281 заболевший, число новых случаев заражения уменьшилось на 470, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией при этом за сутки сократилась более чем вдвое. В больницы попали 364 пациента против 802 сутками ранее. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 11 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За сутки выписано в связи с выздоровлением 4 749 человек, что на 28,2% меньше по сравнению 6 мая. Подтверждено 29 летальных исходов, связанных с Covid-19. Накануне сообщалось о 33 ковидных смертях.

Москва, Наталья Петрова

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