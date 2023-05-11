В России число госпитализаций с Covid-19 выросло втрое за сутки

В России суточный прирост заболевших коронавирусной инфекций составил 2 344 человек, сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19. По сравнению с предыдущим днем, когда было выявлено 2 405 случаев заражения, количество новых инфицированных уменьшилось на 61.

Вместе с тем число госпитализированных с коронавирусом за сутки выросло в 3,2 раза. В ковидные стационары попали 909 человек, или на 223,5% больше по сравнению с 10 мая.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 64 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 11 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

Число летальных исходов из-за Covid-19 за сутки возросло на 28. Накануне сообщалось о 24 ковидных смертях.

В то же время выписано в связи с выздоровлением 4 985 человек, что на 52,1% больше по сравнению с 10 мая.

Всего с начала пандемии в России выявлено 22 889 242 случая заражения коронавирусом, скончались 398 630 человек, выздоровели 22 306 208.

Москва, Наталья Петрова

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