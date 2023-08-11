В ВОЗ сообщили о резком росте случаев Covid-19 в мире за месяц

Заболеваемость Covid-19 в мире за месяц увеличилась на 80%. Об этом сообщается в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом число смертей, вызванных коронавирусом, сократилось на 57%.

В период с 10 июля по 6 августа в мире было зарегистрировано почти 1,5 млн новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и более 2,5 тыс. смертей. Это, соответственно, на 80% больше и на 57% меньше относительно предыдущих 28 дней.

По данным ВОЗ, за месяц 103 из 234 стран и территорий (44%) сообщили в организацию о зарегистрированных случаях заболевания Covid-19. В пяти регионах – Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Европе, Северной и Южной Америке – количество случаев заболевания и смертей от коронавирусной инфекции уменьшилось. Рост числа зараженных зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (+20%).

По состоянию на 6 августа текущего года во всем мире было зарегистрировано более 769 млн подтвержденных случаев и более 6,9 млн смертей от коронавируса.

Накануне ВОЗ сообщила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции. Он отнесен к категории «вариантов, представляющих интерес» (VOI) Впервые EG.5 был зарегистрирован 17 февраля этого года. С тех пор наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев, указали в ВОЗ. Распространение нового штамма зафиксировали в 51 стране, в том числе Китае, Великобритании, США. Меж тем в ВОЗ считают, что новый штамм коронавируса не представляет большого риска для населения «на глобальном уровне».

Роспотребнадзор зарегистрировал 17 случаев заражения вариантом коронавируса EG.5. Там отметили, что вариант «Эрис» пока не получил широкого распространения в РФ, однако ситуация остается на строгом контроле ведомства.

Вариант «Эрис» распространяется быстрее предыдущих штаммов и способен ускользать от иммунитета. Специалисты пока не выяснили, какие тяжелые поражения может вызывать этот штамм. Симптомы обычные: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле, давление в груди.

Москва, Наталья Петрова

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