В России выявили 17 случаев заражения штаммом «Эрис» Covid -19

Роспотребнадзор зарегистрировал 17 случаев заражения вариантом коронавируса EG.5 «Эрис». В ведомстве признали риски осложнения эпидситуации из-за появления нового штамма.

Первых зараженных вариантом EG.5 выявили еще в апреле. На начало августа зарегистрировано 17 случаев в Москве и Подмосковье, Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, Бурятии и Хакасии.

«В Российской Федерации вариант «Эрис» пока не получил широкого распространения. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ВОЗ, частота выявления EG.5 в мире выросла с 6,2% до 11,6%. Распространение нового штамма зафиксировали в 51 стране, в том числе Китае, Великобритании, США.

Вариант «Эрис» распространяется быстрее предыдущих штаммов и способен ускользать от иммунитета. Специалисты пока не выяснили, какие тяжелые поражения может вызывать этот штамм. Симптомы обычные: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле, давление в груди.

Центр им. Гамалеи подготовил варианты вакцины от коронавируса, адаптированные под новые штаммы. Препараты готовят к клиническим испытаниям. Ожидается, что привиться ими можно будет уже осенью.

Москва, Наталья Рязанова

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