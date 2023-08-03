«Спутник» к осени модифицируют под новые штаммы Covid-19

Специалисты готовятся к клиническим исследованиям вакцины Центра им. Гамалеи, которая должна подействовать против новых штаммов коронавируса. Россияне смогут привиться новым препаратом уже осенью, анонсировала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

«Проведены доклинические исследования вакцины с актуализированным антигенным составом. Хорошие результаты. Надеемся, что осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут системно доступны всем», – цитирует замминистра «Интерфакс».

Актуализацию провели для четырех вакцин: «Спутника Лайт», классического «Спутника V», детских вакцины для двух возрастных категорий. Семенова предположила, что первым станет доступен препарат «Спутник Лайт», которым достаточно привиться один раз.

Роспотребнадзор предупредил, что новый подъем заболеваемости ковидом в России ожидается осенью. Очередная волна проявится на фоне роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»