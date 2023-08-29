Заболеваемость Covid-19 в России за неделю выросла почти на 20%

В России за минувшую неделю подтверждено 3 100 случаев коронавирусной инфекции. Госпитализация потребовалась 1035 пациентам, на 3,3% больше по сравнению с предшествующей неделей. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Там отметили, что заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла почти на 20%.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,82 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 19,6%», – говорится в сообщении.

Увеличение заболеваемости зафиксировано в 46 регионах РФ, в том числе в 18 субъектах более, чем в среднем по стране.

В то же время за неделю выздоровели 3 100 заболевших. Подтверждено 11 летальных исходов, что в три раза меньше чем неделей ранее (34).

Москва, Наталья Петрова

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