Новый штамм коронавируса «пирола» заразнее предшественников – Роспотребнадзор

Новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона» и является более заразным, чем его предшественники. С таким предупреждением выступил Роспотребнадзор.

Новый подвариант «омикрона» «пирола» (BA.2.86) выявлен в августе этого года в ряде стран. В России эту разновидность возбудителя Covid-19 пока не обнаружили.

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцины, созданные под «омикрон», эффективны и в отношении «пиролы», передает РИА «Новости».

При этом, в ведомстве заявили, что первые результаты лабораторных исследований, проведенных в КНР и Швеции, говорят о том, что вариант «пирола», вероятно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как на это ранее указывали некоторые ученые.

Надо отметить, что в середине августа ВОЗ объявила, что перевела подштамм «омикрона» «пиролу» в разряд «варианта под наблюдением» из-за выявления у него большого числа мутаций.

Москва, Наталья Петрова

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