Заболеваемость Covid-19 в России подскочила на 20%

Заболеваемость Covid-19 за неделю выросла на 20%. Число победивших инфекцию снижается, а госпитализированных растет, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С 16 по 22 октября во всех регионах России выявили 19 922 случая заражения. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (+4392 человека), Петербурге (+1621), Самарской области (+872), Удмуртии (+746), на Кубани (+584).

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 14,08 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 20,1%. Рост заболеваемости отмечен в 72 субъектах РФ, в 23 регионах выше среднего показателя по стране», – пояснили в оперштабе.

За минувшую неделю в стационары попали 3172 человека с подтвержденным коронавирусом. Это на 14,3% больше, чем неделей ранее. Число госпитализаций увеличилось в 51 регионе, а в 24 – больше, чем в среднем по России. Подтверждено 50 летальных исходов.

Число победивших инфекцию за неделю составило 15 722 человека и снизилось на 0,9%.

Вакцина «Спутник V» совсем перестала защищать от Covid-19. Эффективность препарата постоянно падала с появлением новых штаммов. Обновленный «Спутник V» на основе XBB.1.5 уже проходит испытания, которые планируется закончить 10 декабря.

Москва, Наталья Рязанова

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