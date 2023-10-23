«Спутник V» потерял способность защищать от ковида

Вакцина «Спутник V» утратила способность защищать от ковида. Как рассказал в интервью «Газете.ру» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, произошло это на фоне постоянных мутаций вируса.

Гинсбург отметил, что «Спутник V» защищал от COVID-19 примерно с августа 2020года и до июля 2022 года. Но эффективность вакцины постоянно падала с появлением новых штаммов.

«Когда появился «омикрон» 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), – это было в январе 2023 года, – «Спутник» перестал защищать просто совсем», – отметил Гинзбург.

Сейчас российские ученые проводят клинические испытания обновленного «Спутника V» на основе XBB.1.5. Закончить их планируется 10 декабря.

Отметим, что на осенне-зимний период для России эпидемилоги уже озвучили прогноз о том, что популяция столкнется сразу с тремя инфекциями: ковидом с обновленными штаммами, гриппом и ОРВИ.

Москва, Елена Васильева

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