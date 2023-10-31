Заболеваемость Covid-19 в России выросла более чем на 30%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю выросла на 30,1% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил оперштаб по борьбе c Covid-19. Также продолжает расти число госпитализированных, следует из данных оперативного штаба.

Увеличение заболеваемости зафиксировано в 72 регионах РФ, в том числе в 22 субъектах более чем в среднем по стране.

С 23 по 29 октября в стране выявлено 25 983 новых случая заражения коронавирусом против 19 922 заболевших неделей ранее. Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в Москве (+5 329), Санкт-Петербурге (+2 376) и Самарской области (+1 168).

В больницы попали 3781 инфицированный, что на 19,2% больше по сравнению с предшествующей неделей. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах Российской Федерации, в том числе в 28 регионах выше, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

Подтвержден 61 летальный исход. Неделей ранее было зарегистрировано 50 умерших.

Вместе с тем, за неделю число выздоровевших пациентов составило 20 754 человека и выросло на 32%.

Москва, Наталья Петрова

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