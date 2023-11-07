Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на 32%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за минувшую неделю выросла на 31,7%. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Более чем на треть увеличилось и число госпитализаций.

По данным оперштаба, рост заболеваемости зарегистрирован в 73 регионах России, в 18 из них количество заразившихся выше, чем в среднем по стране.

За последнюю неделю в России подтверждено 34 191 случай инфицирования коронавирусом. Наибольший прирост заболевших отмечен в Москве (+6 936), Санкт-Петербурге (+3 080), Самарской области (+1 587), Удмуртии (+1 356) и Якутии (+1 267).

В больницы попали 5 042 пациента, что на 33,4% в сравнении с показателями предшествующей недели.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ, в том числе в 33 регионах увеличение более, чем в среднем по России», – сказано в сообщении.

При этом выздоровели 22 993 человека – на 10,8% больше по сравнению с предыдущей неделей. Скончались от ковида за неделю 63 пациента.

Москва, Наталья Петрова

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