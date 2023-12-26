Заболеваемость Covid-19 в России снижается вторую неделю подряд

Заболеваемость коронавирусом в России вторую неделю идет на спад. За минувшую семидневку показатель снизился на 18,7%, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Всего за неделю выявлено 79 032 новых случая заражения.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%», – говорится в сообщении. При этом увеличение заболеваемости зафиксировано в 12 субъектах РФ, в том числе в шести регионах – более чем в среднем по стране.

Также продолжает снижаться количество госпитализаций пациентов с ковидом. С 18 по 24 декабря в России в больницы попали 7 796 заболевших, что на 10,4% меньше по сравнению с предшествующей неделей. Число новых пациентов выросло в 30 регионах, в том числе в 12 субъектах – выше чем в среднем по стране.

За неделю от последствий коронавируса скончались 186 человек.

В то же время выздоровело 98 252 человека, это на 6,2% меньше показателя предыдущей недели.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube