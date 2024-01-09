Заболеваемость Covid-19 упала на 56% за неделю

Специалисты Роспотребнадзора отметили снижение заболеваемости Covid-19 во всех регионах РФ в первую неделю 2024 года. Показатель упал на 56%, а число госпитализаций – на 49%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С 1 по 7 января в России выявили 25 922 случая Covid-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения снизился до 16,4, это на 56,4% меньше, чем неделей ранее. Число новый больных падает во всех регионах.

В стационары попали 3086 россиян с подтвержденным коронавирусом, что на 49% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Только в четырех субъектах РФ число госпитализаций выросло, но в трех регионах этот показатель оказался выше среднего значения по стране.

За семь дней стационары покинули 40 958 человек, победивших вирус. Это на 54,2% меньше уровня прошлой недели.

Подтверждено 123 летальных исхода.

Всемирная организация здравоохранения отметила рост заболеваемости Covid-19 в ряде стран и призвала жителей всех государств вернуться к масочному режиму, чтобы сдержать распространение инфекции.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube