Заболеваемость Covid-19 в России пошла в рост после трех недель снижения

Заболеваемость Covid-19 в России после трех недель снижения вновь начала расти, увеличивается и количество госпитализаций. За минувшую неделю показатель заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 12,6%, а число госпитализированных – на 21,4%, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего с 8 по 14 января в стране выявлено 26 993 новых случая заражения коронавирусом. Увеличение заболеваемости ковидом отмечено в 62 субъектах, в том числе в 18 регионах – более чем в среднем по стране.

За последнюю неделю в больницы попали 3 746 пациентов с коронавирусом. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 54 субъектах, при этом в 25 регионах этот показатель выше среднего значения по России.

Выздоровели 743 человека, что на 3% меньше в сравнении с предшествующей неделей.

От последствий Covid-19 за неделю умерло 150 человек. Таким образом, количество летальных исходов оказалась на 27 больше, чем за предыдущую семидневку.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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