Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла в рост

Заболеваемость коронавирусом в России снова пошла в рост после двух недель снижения. За прошедшую неделю количество заболевших выросло на 7,2%. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Также увеличилось число госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%». Рост числа инфицированных зафиксирован в 39 субъектах России, в 11 из них – выше среднего уровня по стране.

За последнюю неделю в больницы попали 3 051 человек с ковидом – это на 4,3% больше по сравнению с предыдущей семидневкой. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 субъектах России, в том числе в 13 регионах рост более чем в среднем по стране.

Выздоровело за неделю 24 254 больных Covid-19, что на 8% меньше в сравнении с предшествующей неделей. Умерли за семь дней 107 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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