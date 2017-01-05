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Крым

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Публикации за 05.01.17

В США выпустили детский образовательный ролик с российскими Крымом и Севастополем (ФОТО, ВИДЕО)

В США выпустили детский образовательный ролик с российскими Крымом и Севастополем (ФОТО, ВИДЕО)

Американский детский образовательный канал Kids Learning Tube признал Крым и Севастополь субъектами Российской Федерации.

Как передает корреспондент агентства , накануне на канале появилось видео, сопровождаемое веселой песенкой, о регионах РФ, куда включили также Крым и Севастополь. В ролике, призванном познакомить американских детей с российскими регионами, 85 субъектов государства поют о том, что они являются частью большой страны.

Кроме того, в сюжете неоднократно упоминается о том, что Севастополь – город федерального значения.

Судя по комментариям многим понравилось видео: «Субъекты России исполняют весёлую песенку. Доставляет! как говорится, особенно на 2*33 секунде свою партию исполняет и Крым. Особенно ролик должен понравиться свидомцам из Навукроино», – пишут пользователи сети.

Другие же подозревают, что Киев выразит очередную ноту протеста и потребует заплатить моральный ущерб: «Всё, нужно срочно разорвать дипломатические отношения с США до тех пор, пока они публично не покаются перед ну очень свидомой нацией и не заплатят за причинённый моральный ущерб 5, нет, лучше 10 млрд. доляров. И до тех пор, ни одного американца не пропускать на территорию Украины».

Новый День: В США выпустили детский образовательный ролик с российскими Крымом и Севастополем (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: В США выпустили детский образовательный ролик с российскими Крымом и Севастополем (ФОТО, ВИДЕО)

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Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.01.17

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