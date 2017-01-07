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Публикации за 07.01.17

Из Севастополя перестали ходить автобусы на ЮБК – дорожники не справились с капризами погоды

Из Севастополя перестали ходить автобусы на ЮБК – дорожники не справились с капризами погоды

Между Севастополем и Ялтой прекращено автобусное движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во второй половине дня в Севастополе отменили все автобусы в сторону Южного берега Крыма. Причина – обледенелые дороги. Напомним, что сегодня в Севастополе пошел мокрый снег с дождем. К обеду столбик термометра достиг нулевой отметки, а потом продолжил падение. Дорожные службы не смогли справиться с последствиями погодных капризов: расчистить и посыпать дороги южного направления оказалось некому. В Симферополь и западную часть Крыма автобусы ходят в обычном режиме, сообщает РИА «Новости».

Как 8 января будет организовано автобусное сообщение с ЮБК, на севастопольском автовокзале сказать не берутся: все будет зависеть от того, смогут ли дорожные службы подготовить трассы для безопасного движения транспорта.

Севастополь, Илья Пелехов

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