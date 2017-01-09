«Куда смотрит Овсянников?» Севастополь превратился в сплошной каток (ФОТО)

Публикации за 09.01.17

В Севастополе гололед парализовал движение: негодуют как автолюбители, так и пешеходы. Жители города жалуются на бездействие коммунальщиков и губернатора Овсянникова.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», городские дороги сковал лед. Таксисты отказываются ехать в некоторые районы города: машины, даже внедорожники, на обледеневших дорогах становятся просто неуправляемые. «Общественного транспорта мало– редкий топик проедет. Рисковать точно не будем и детей в школу не повезём», – пишут горожане в соцсетях. Севастопольцы отмечают, что «ледовый бардак» творится в городе уже несколько дней, а коммунальщики до сих пор «празднуют» и не посыпают дороги и пешеходные зоны. «Весь центр города – сплошной каток. От пл. Лазарева до пл. Нахимова дети катаются на ледянках, санках…и это единственный безопасный способ передвижения там», – пишут крымчане.

Фото из соцсетей

Другие же припоминают, что глава Севастополя Дмитрий Овсянников обещал севастопольцам разобраться с нерадивыми коммунальщиками, которые устроили подобное «ледяное шоу» в начале декабря, однако, отмечают горожане, обещания остались на уровне разговоров: «Куда смотрит администрация? Овсянников обещал, но видимо, обещать не значит жениться».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.01.17

Бедность и неопределенность – главные проблемы российской экономики. Глава Минэкономразвития дал прогноз на 2017 год. / Россия сократит поставки нефти в Белоруссию. Минск недополучит 500 тысяч тонн «черного золота». / СМИ: в России запретят продажу сигарет гражданам с 2015 года рождения. Из-за курильщиков страна теряет до 2% ВВП. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»