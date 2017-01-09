С новыми ценами! Что в 2017 году в Крыму подорожает, что подешевеет

Публикации за 09.01.17

Новый год в Крыму начался с роста цен: с 1 января подорожал проезд в троллейбусах Симферополя – до 12 рублей. С 1 июля билет подорожает еще – до 14 рублей за одну поездку в пределах города.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», введены новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении: стоимость 1 километра составляет 1 рубль 40 копеек. В целом, билеты подорожали в 1,5 – 2 раза: если в прошлом году дорога, например, из Симферополя в Севастополь на электричке обходилась в 58 рублей, то теперь – 109 рублей 20 копеек.

С 1 января энергосистемы Крыма и Севастополя присоединены к первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, в которую входят европейская часть России, включая южные регионы, и Урал. Здесь предусмотрен фиксированный тариф для населения без деления на количество потреблённой электроэнергии.

Осенью 2016 года замглавы Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев заявлял, что тарифы в Крыму для промышленности будут подниматься каждое полугодие на 6%, для населения – на 15%. Однако потом было решено применить более плавные графики выравнивания тарифов. Тем не менее, цены на электроэнергию на полуострове все равно вырастут.

С 1 января стал дороже природный газ: в пределах объема потребления до 3,5 тысячи кубометров в год – на 10%, при большем потреблении – на 2%, но в этом случае цена за каждую тысячу кубов сверх установленного объема в 2 раза превышает лимитированную.

Очередной рост ожидается летом: с 1 июля года стоимость одной тысячи кубометров газа для бытовых потребителей составит 3989,5 рублей за тысячу кубов (в пределах потребления до 3,5 тысячи кубометров в год) и 8 174,4 рублей за тысячу кубических метров (при объеме потребления свыше 3,5 тысячи кубометров в год).

Подорожает и вода: Госкомцен Крыма проанализировал существующие тарифные планы и пришел к выводу, что в ряде крымских районах стоимость воды и отведения сточных вод не достигла обоснованного показателя. В связи с этим в течение года, а именно 1 января, 1 июля, 1 октября, тарифы будут пересматриваться и меняться, сообщает пресс-служба ведомства. Для населения цены в среднем увеличатся на 15%.

В целом, официальная инфляция в Крыму в 2017 году должна составить 6% -7%.

Есть и приятные новости: в первом квартале 2017 года тарифы национального роуминга по Крыму должны быть снижены. Уже в январе будут проведены первые проверки, и если к этому времени операторы не изменят свою ценовую политику, Федеральная антимонопольная служба может применить обязательные меры для выравнивания роуминговых тарифов: операторов заставят составлять для Крыма соответствующие тарифные предложения по аналогичным условиям, по каким они оказывают услуги связи и в других частях России, подчеркивают в ведомстве.

Симферополь, Платон Ефимчук

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