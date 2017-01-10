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Крым

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Публикации за 10.01.17

Сколько стоит вода в Крыму? Цены сильно различаются даже в одном муниципалитете

Сколько стоит вода в Крыму? Цены сильно различаются даже в одном муниципалитете

С 1 января в Крыму выросли тарифы на воду, цены могут сильно различаться даже в одном муниципальном округе.

Как передает корреспондент агентства , в Симферополе 1 кубометр воды для населения подорожал с 23,61 руб до 27,16, то есть вода стала дороже на 15%. В такой же мере подорожало водоотведение, оно теперь стоит 9,37 рублей за кубометр.

Аналогичные тарифы утверждены для некоторых сельсоветов Симферопольского района, но в Строгановке, куда питьевую воду подвозят цистернами, куб теперь будет стоить 93,83 руб, то есть на 20% дороже.

В Феодосии, поселке Приморский, селах Солнечное, Насыпное, Подгорное, Южное и Степное за один кубометр питьевой воды будут платить 28,87 руб., за водоотведение – 30,44 рубля.

Для жителей Орджоникидзе, Коктебеля и Берегового, тоже входящих в Феодосийский округ, тариф на водоснабжение пока увеличится до 33,05 руб. за кубометр, но предполагается, что за год он вырастет еще дважды.

Жителям соседней Щебетовки легче: там тариф на водоснабжение на весь 2017 год утвержден в размере 17 руб. 70 коп. за один кубометр, тариф на водоотведение – 19,7 рубля.

В Алуште и окрестных поселках вода будет стоить 27,12 рублей за куб, канализация – 21,07 рубля. В Керчи – 33,05 и 34,89 рублей соответственно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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