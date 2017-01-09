Росжелдор в третий раз не нашел подрядчика для строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту

Публикации за 09.01.17

Желающих строить железнодорожные подходы к Крымскому мосту снова не нашлось.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Росжелдор уже в третий раз не смог найти подрядчика, который бы взялся возводить сооружения.

Соответствующая информация была размещена на портале государственных закупок.

«Запрос предложений признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 19 статьи 83 федерального закона № 44-ФЗ», – отмечается в документе.

Напомним, на первый конкурс, объявленный Росжелдором и признанный несостоявшимся, подала заявку лишь одна компания – АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», которая собиралась построить железнодорожные подходы за 16,27 млрд рублей (максимальная стоимость, предусмотренная закупкой – 16,9 млрд рублей). На второй конкурс не поступило ни одной заявки.

Как уже сообщал «Новый День», движение автомобилей по Крымскому мосту планируется открыть в декабре 2018 года, поездов – 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 09.01.17

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