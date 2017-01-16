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Крым

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Публикации за 16.01.17

Железнодорожные подходы к Крымскому мосту построит Ротенберг / Другие подрядчики испугались санкций и невысокого дохода от проекта

Железнодорожные подходы к Крымскому мосту построит Ротенберг Другие подрядчики испугались санкций и невысокого дохода от проекта

В правительстве России решили поручить строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту фирме Аркадия Ротенберга ООО «Стройгазмонтаж», которая возводит сам транспортный переход через Керченский пролив.

Как передает корреспондент агентства , к такому решению чиновники пришли после череды несостоявшихся конкурсов по выбору соответствующего подрядчика на проект.

«После того, как было объявлено два конкурса по выбору подрядчика и ни одной заявки не поступило, Министерство транспорта обратилось в СГМ с предложением рассмотреть возможность строительства объекта, – цитирует «Коммерсант» министра транспорта России Максима Соколова. – Мост строится по графику, по некоторым параметрам даже с опережением. У компании есть необходимые ресурсы, и, уверен, им по силам второй объект, сопряженный с мостом».

В правительстве считают, что конкурсы остались без внимания потенциальных подрядчиков потому, что те не увидели в проекте возможность заработать (максимальная стоимость, предусмотренная закупкой, – 16,9 млрд рублей). Кроме того, участие в строительстве подходов со стороны полуострова к Крымскому мосту могло навлечь на них санкции. Могла сыграть свою роль и технологическая сложность проекта.

А вот для фирмы Ротенберга, по мнению представителей правительства, строительство железнодорожных подходов окажется упрощенной задачей: на месте уже развернут вахтовый городок, технологические и складские площадки, есть готовая инфраструктура.

Как уже сообщал , Росжелдор три раза объявлял конкурс, но так и не смог найти подрядчика на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту: на первый конкурс была подана лишь одна заявка от АО «Акционерская компания «Железные дороги Якутии», а второй и третий – остались вообще без внимания каких-либо компаний. Несмотря на это, в Министерстве транспорта России заявили, что подходы все равно будут построены в срок.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 16.01.17

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