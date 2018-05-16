Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту ускорят

Правительство России собирается внести поправки в бюджет, чтобы ускорить создание железнодорожных подходов к мосту в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пояснительной записке к поправкам в бюджет сообщается, что правительство РФ хочет добавить 1 миллиард рублей на ускорение создания железнодорожной инфраструктуры. За счет данных средств планируется профинансировать и объекты федеральной собственности в рамках проекта «создание сухогрузного района морского порта Тамань» в Краснодарском крае.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе будет создана железнодорожная инфраструктура, обеспечивающая подход к транспортному переходу через Керченский пролив. В рамках второго этапа планируется строительство объектов федеральной, а также частной собственности, необходимых для обеспечения деятельности сухогрузного морского порта. Завершить строительство в рамках первого этапа предполагается в 2020 году, второго – в 2021 году. Общий объем финансирования проекта составляет более 177 миллиардов рублей, в том числе, 65 миллиардов рублей будут выделены из федерального бюджета. В текущем году на реализацию проекта предусмотрено выделить 9 миллиардов 667 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», Росжелдор три раза объявлял конкурс, но так и не смог найти подрядчика на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту: на первый конкурс была подана лишь одна заявка от АО «Акционерская компания «Железные дороги Якутии», а второй и третий – остались вообще без внимания каких-либо компаний. Несмотря на это, в Министерстве транспорта России заявили, что подходы все равно будут построены в срок. В правительстве России решили поручить строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту фирме Аркадия Ротенберга ООО «Стройгазмонтаж», которая возводит сам транспортный переход через Керченский пролив.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 16.05.18

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