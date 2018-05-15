Скептикам назло: Крымский мост открыт (ФОТО)

Спустя два года с начала активной фазы амбициозного проекта «Крымский мост», 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин официально «соединил» два берега Керченского пролива, правда, пока только для автомобилистов.

Как уже сообщал «Новый День» , о строительстве транспортного перехода между Крымом и Таманью заговорили весной 2014-го года, после присоединения Крыма к России, а самые первые «прожекты» появились еще 100 лет назад. Необходимость такой артерии стала еще более очевидной после того, как Украина закрыла железнодорожное сообщение с Россией и начала экономическую блокаду Крыма. Паромное сообщение, соединяющее полуостров с Россией, не отличается 100-ной надежностью, а регулярность перевозок зависит от погоды в проливе: ветер силой свыше 16 метров в секунду блокирует движение паромов, а вместе с ними и всех пассажиров. Этот фактор отпугивает от полуострова многих так желанных здесь туристов, поскольку шторм в проливе случается и в летний сезон, а билеты на самолет многим не по карману. Отсутствие альтернативного коридора обуславливает и завышенную стоимость завезенных с материка товаров.

В июне 2014-го года Экспертный совет и Межведомственная рабочая группа, рассмотрев 74 варианта, одобрили строительство моста в створе косы Тузла, посчитав этот проект самым оптимальным. В то время в экспертных кругах поговаривали, что на самом деле его пролоббировали представители РЖД, тем самым реанимировав почти заброшенную идею строительства глубоководного порта Тамань, находящегося в непосредственной близости.

Как бы то ни было, в феврале 2016-го проект моста в Крым получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Будущий мост обрел очертания: две параллельные трассы (автомобильная и железнодорожная) протяженностью почти 19 км, начинающиеся на Таманском полуострове, проходящие по 5-километровой дамбе и косе Тузла, а затем через Керченский пролив с выходом на берег Крыма. Также была озвучена стоимость «стройки века» – 227,92 миллиарда рублей. За реализацию масштабного проекта взялась компания Аркадия Ротенберга ООО «Стройгазмонтаж», причем на безальтернативной основе, так как больше желающих поучаствовать в тендере не нашлось. Скептически к самой возможности реализации такого замысла моста относились и многие крымчане. Тогда было заключено немало пари среди жителей полуострова. Впрочем, даже когда Крымский мост стал отчетливо виден из космоса, некоторые украинские политики пытались убедить сограждан в том, что это всего лишь плод высоких технологий «киношников Мосфильма».

4 июня 2016 года

Летом 2016-го года началась активная фаза работ. Круглосуточно, в три смены, более 10 тысяч человек со всех регионов России монтировали конструкции, забивали сваи, устанавливали опоры и укладывали покрытие.

21 ноября 2016 года

Всего было забито более 6500 свай, над ними установили 595 опор. Из-за особенностей дна и высокой сейсмичности района сваи погружали в грунт на глубину более 100 метров. По заверениям специалистов, мост способен выдержать подземные толчки силой до 9 баллов.

30 июня 2017 года

В конце августа 2017-го в течение 72 часов установили 7-ми тонную арку железнодорожного пролета, а в октябре 6-ти тонную автомобильного. Арки подняли над водой на 35 метров, протяженность пролетов составляет 227 м. Посмотреть на уникальные операции на керченское побережье приезжали не только керчане, но и жители всего Крыма.

9 сентября 2017 года

Завтра, 16-го мая на рассвете по мосту откроется автомобильное движение, раньше запланированных сроков на полгода. Вначале проехать по нему смогут владельцы «легковушек», грузовики планируется пустить текущей осенью. Путь из Крыма на Тамань займет всего 15 минут. Разрешенная скорость – 90 км/ч, проезд бесплатный.

Железнодорожную часть планируется открыть в декабре 2019-го. На работы по ее строительству выделили дополнительно 9,5 миллиардов рублей.

Крымские власти надеются, что появление удобного транспортного перехода произведет настоящий переворот на полуострове: сюда поедут не только туристы ( прогноз на увеличение турпотока до (8-10 миллионов человек в год), но придут инвесторы, крупные федеральные сети и участники различных областей бизнеса.

6 февраля 2018 года

Между тем, некоторые эксперты и представители крымской власти, включая бывшего регионального министра транспорта Максима Соколова, считают, что Крымский мост без нормально функционирующей транспортной инфраструктуры на самом полуострове не будет оправдывать себя полностью, а ближайшим летом на крымских дорогах все-таки не избежать пробок. Накануне председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов заявил о 100-й готовности автоподходов со стороны Крыма, однако трасса «Таврида» (стоимость проекта 163 миллиарда рублей) пока построена лишь на треть. Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя запустят только в декабре этого года, четыре полосы задействуют к 2021-му.

14 марта 2018 года

Как получится на самом деле, будет видно в ближайшее время. А сегодня 15:02 по местному времени колонна строительной техники во главе с «КАМАЗом», за рулем которого находился президент России, достигла крымского берега, передает корреспондент РИА «Новый День» .

«Я хочу поблагодарить организаторов этого проекта, саперов, экологов. На этой стройке работали 10 тысяч человек со всей страны, а в пик до 15-ти тысяч, 220 предприятий-смежников. По сути, на этот проект работала вся страна. Это позволит развивать новыми темпами и в новом качестве экономику Крыма и Севастополя. Спасибо вам огромное! Вы – лучшие строители!» – заявил Владимир Путин.

15 мая 2018 года

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 15.05.18

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