Украинского блогера накажут за восторженные отзывы от Крымском мосте

На Украине накажут блогера, проехавшего по Крымскому мосту и положительно оценившего это сооружение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видеоблогер из Николаева Виктор Петровский пересек Керченский пролив утром 16 мая в числе первых автомобилистов. Список желающих «открыть» мост формировался заранее, и Петровский подал заявку, указав данные своего украинского паспорта. «Я думал, будут проблемы – что я из Украины. Но никаких проблем не возникло, документы вообще никто не спрашивал», – отметил блогер.

Он пообещал выложить в Интернете полный видеоотчет о своем путешествии по новому транспортному переходу, а о первых впечатлениях рассказал так: «Мост никакой не надувной, мост реальный, из асфальта. Очень хорошее качество дороги. Молодцы! Просто молодцы – что говорят, то и делают».

Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Петровского привлекут к ответственности: за незаконное пересечение границы (блогер въехал в Крым не через украинское КПП), ему грозит штраф.

Отметим, что Петровский по его собственным словам каждое лето проводит в Крыму, а недавно выкладывал в сеть видео из нового терминала аэропорта Симферополь, но наказать за нарушение украинских законов, запрещающих посещать Крым, его решили именно после восторженных отзывов о мосте. Правда, Петровский, хоть и является гражданином Украины, в «Незалежной» не живет.

Между тем, одни из ведущих украинских телеканалов провел в прямом эфире опрос зрителей. В голосовании приняли участие 22,5 тысячи человек. 5% респондентов назвали новый транспортный переход мостом войны. Остальные 95% – мостом мира.

Как уже сообщал «Новый День», движение легкового транспорта по Крымскому мосту открыли 16 мая. Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг заявил, что мост простоит минимум 100 лет.

Киев, Платон Ефимчук

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