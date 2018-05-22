В Верховной раде откликнулись на призыв американцев уничтожить Крымский мост

В Верховной раде откликнулись на призыв американцев и тоже требуют уничтожить Крымский мост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким призывом к украинским властям обратился Игорь Мосийчук, назвав транспортный переход вражеской инфраструктурой.

«Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это – стратегический объект, – заявил депутат. – Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру – мост, железнодорожный пункт, аэропорт». На уточняющий вопрос о том, будет ли он лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны, отмечает РИА «Новости».

Напомим, ранее разбомбить Крымский мост призвал американский журналист Том Роган. В статье, опубликованной изданием «Washington Examiner», СК РФ усмотрел признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности с целью дестабилизации деятельности органов российской власти. В отношении Рогана возбуждено уголовное дело.

Между тем, одни из ведущих украинских телеканалов провел в прямом эфире опрос зрителей. В голосовании приняли участие 22,5 тысячи человек. 5% респондентов назвали новый транспортный переход мостом войны. Остальные 95% – мостом мира.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.05.18

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