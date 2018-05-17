Эксперт: Россия потребует у США выдать журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении американского журналиста Тома Рогана, написавшего статью «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статья была опубликована изданием «Washington Examiner». В данном материале, размещенном в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности с целью дестабилизации деятельности органов российской власти. «В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления. Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» по факту публикации упомянутой статьи», – сообщили в Следственном комитете РФ.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что американское средство массовой информации под соусом «свободы слова» распространяет призывы к террористической деятельности. «К сожалению, это не просто частное мнение отдельно взятого клинического русофоба. Это отражение убеждений определенной части американской политической элиты. Уверен, что если бы Америка, наконец, оставила мир в покое и сосредоточилась на своих собственных проблемах, большинство войн и конфликтов на нашей планете бы прекратилось», – написал на своей странице в Фейсбуке глава республики и добавил, что Крымский мост надежно и в полном объеме защищен. «Наши вооруженные силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия, откуда бы они ни исходили», – заключил Аксенов.

Эксперты считают: так как Крымский мост является гражданским инфраструктурным объектом, а «удар» по нему квалифицируется как международный терроризм, Россия имеет все основания потребовать от США ареста и выдачи. Кроме того РФ может, следуя примеру США, потребовать выдачу журналиста от третьих стран, если он окажется на их территории.

«По факту Москва имеет возможность резко осложнить жизнь неадекватному американскому журналисту, а заодно и Госдепу США, который обязан защищать интересы американских граждан по всему миру, в том числе не допускать их ареста и суда за рубежом. А снятие обвинений против Тома Рогана можно обменять на прекращение развернутой американцами по всему миру охоты на российских граждан. Кстати, против издания, опубликовавшего «размышления» излишне воинственного журналиста, тоже можно выдвинуть обвинения в терроризме. При этом надо иметь в виду, что подобного рода уголовные дела не имеют срока давности, а международная практика, кстати, введенная и используемая США и Израилем, допускает уничтожение террористов методами спецслужб, даже без официального суда», – написал на своей на своей странице в Фейсбуке президент киевского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Он также подчеркивает, что подобную практику можно применить и к представителям украинской журналистики, которые регулярно публично заявляют о мечтах захватить Кубань до самой Камчатки, снести Кремль, истребить всех русских.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.05.18

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