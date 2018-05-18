Редактору американского еженедельника грозит срок за статью с призывом подорвать Крымский мост

Редактору еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner» Уго Гурдону придется ответить за желание коллеги устроить теракт в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста «Washington Examiner» Тома Рогана, который призывал взорвать Крымский мост.

По результатам проверки открыто еще одно уголовное дело в отношении редактора интернет-журнала. По данным следствия, он согласовал и разместил статью Рогана. В СК РФ отметили, что в действиях Гурдона усматривается пропаганда терроризма. В настоящее время следствием проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В свою очередь Роган уже ответил на заявления российской стороны: он попытался оправдаться и заявил, что призывал взорвать Крымский мост якобы так, чтобы жертв не было. Журналист также изрек, что «зря» не выразиться яснее, хотя тут же подытожил, что не сожалеет о выходе в свет своей статьи.

Американец даже успел заручиться поддержкой министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который пообещал помогать единомышленнику. По словам Рогана, украинский министр даже похвалил «его работу» и пообещал оказать поддержку, если РФ попытается отправить его в «Черный Дельфин» – колонию особого режима для пожизненно осужденных, расположенную в Оренбургской области.

Отметим, эксперты считают: так как Крымский мост является гражданским инфраструктурным объектом, а «удар» по нему квалифицируется как международный терроризм, Россия имеет все основания потребовать от США ареста и выдачи. Кроме того, РФ может, следуя примеру США, потребовать выдачу журналиста от третьих стран, если он окажется на их территории.

Киев, Анастасия Зук

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