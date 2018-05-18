Журналист, посоветовавший бомбить Крымский мост, будет говорить только с погибшими русскими коллегами

Американский журналист Том Роган, предложивший Украине разбомбить Крымский мост, выпустил еще одну статью с не менее абсурдными заявлениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь Том Роган оправдывается тем, что он предлагал разбомбить мост тогда, когда на нем никого не будет, чтобы избежать жертв.

Также он сообщил, что получил множество предложений от российских СМИ объяснить свою позицию, но отказался. «Единственные русские журналисты, с которыми я хочу поговорить, это Анна Политковская и Максим Бородин. Я поговорю с ними сразу же, как только Путин воскресит их из мертвых», – заявил Роган на страницах The Washington Examiner.

Напомним, журналист РИА «Новый День» Максим Бородин был найден лежащим на земле под балконом в районе 17.00 12 апреля 2018 года. Скорая помощь, вызванная очевидцами, доставила Максима в больницу, где 15 апреля в результате полученных травм он скончался. В Следственном комитете по Свердловской области пришли к выводу, что в этой трагедии нет криминальной составляющей и оснований для возбуждения уголовного дела. Тем не менее представители западных СМИ неоднократно намекали, что гибель нашего коллеги не была случайной.

Вашингтон, Екатеринбург, служба информации

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