В США потребовали, чтобы Украина разбомбила Крымский мост

Украина должна разбомбить Крымский мост. Иначе она сама будет уничтожена. Такая тема поднимается в прессе США.

Как уже сообщал «Новый День», 15 мая состоялась торжественная церемония открытия транспортного перехода, а сегодня рано утром по мосту началось регулярное движение. Это вызвало болезненную реакцию в политических кругах Украины и США.

«Во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин открыл Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский полуостров Крым с территорией России. Путин сделал это в типичной для него манере, возглавив колонну автомобилей, проехавшую по мосту. Теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста», – пишет в The Washington Examiner (перевод ИноСМИ) журналист Том Роган, известный своей антироссийской риторикой.

Роган признает, что подобный шаг является эскалацией конфликта с Россией и неизбежно спровоцирует ответные меры, но настаивает, расчетливо нажимая на самые болезненные точки «Незалежной»: «Этот мост является вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации... Он является наглядным свидетельством физического и психологического присвоения Россией части территорий Украины.

К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать».

Далее, прогнозирует Роган, Россия решит увеличить интенсивность наступления на интересы Украины на востоке этой страны. Но с точки зрения одиозного журналиста, в этом нет ничего страшного, он уверен, что эскалация со стороны России – это всего лишь вопрос времени. Пока, по мнению, Рогана, Россию от открытых военных действий сдерживает лишь чемпионат мира по футболу.

И предлагает смешать Москве карты, выведя мост из строя, подчеркивая, что «удары с воздуха также позволят выполнить две другие задачи: привлечь внимание к кумовству, которое стоит за реализацией этого проекта… и бросить вызов российским националистическим нарративам на том языке, который русские понимают».

И чтобы окончательно развеять сомнения украинских политиков, принимающих столь ответственные решения, Роган делает «контрольный выстрел», заявляя о безнравственности бездействия: «В настоящий момент нравственная безотлагательность действий очевидна. Если государство мирится с захватом своих территорий и позволяет агрессору присоединять их, это значит, что это государство уже встало на путь исчезновения».

Отметим, что на Украине неоднократно заявляли о необходимости начать открытый военный конфликт с Россией, но правители «Незалежной» надеются, что это сделают США, а украинские военные победоносно войдут в Крым, Донбасс и даже в Москву в арьергарде американских войск.

В США же смотрят на ситуацию иначе и все время подстрекают Украину к эскалации конфликта. Причем, делают это не открыто – через официальные заявления уполномоченных политиков, а через прессу, пытаясь представить подобные кровожадные заявления как некое общественное мнение.

Между тем, на Украине, если не принимать во внимание радикальных националистов, на все попытки разжечь открытый военный конфликт с Россией смотрят скептически: если Киев умудрится втянуть Россию в войну, то никакие «Джавеллины» Украине не помогут, считает экс-спикер МИД Украины Олег Волошин: «Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, от бомбардировок. Все прекрасно понимают. Войну с Россией, с полноценным применением всей мощи российской армии, мы проиграем в течение недели максимум».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.05.18

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