Украина пугает Крымским мостом другие страны

Украина будет ежегодно терять 500 миллионов гривен (19 млн долларов) от моста через Керченский пролив. И это только прямые убытки. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прямые убытки украинские чиновники связывают с вынужденным сокращением тоннажа судов, заходящих в порты Мариуполя и Бердянска, из-за ограниченной высоты арок моста. Заявляется, что Мариупольский порт потеряет 43% оборота, а Бердянский – не менее 30%.

Есть еще косвенные убытки – их сначала оценивали в 10 млрд гривен, потом сумму увеличили вдвое.

Заставить Россию заплатить ущерб Украина намерена через международные суды. И пытается заинтересовать в исходе разбирательств другие страны.

«Этот мост – не просто мост, – заявил Омелян. – Это инструмент по экономическому и политическому давлению на Украину. Инструмент по блокировке в любую секунду Керченского пролива для судов не только с украинским флагом, но и всех стран».

Ранее Киев требовал, чтобы международные партнеры Украины остановили строительство моста. Но те не стали бороться за упускаемую прибыль украинских портов, тогда Киев решил «давить на экологию» и обратился к странам Черноморского сотрудничества с предложением создать совместную следственную группу «для проведения досудебного следствия, а потом и судебного следствия относительно строительства этого моста». Но этот вариант тоже не прошел.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.05.18

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