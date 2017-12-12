Украина рассчитывает напакостить России руками Грузии, Болгарии и Турции

Киеве намерен заблокировать строительство Крымского моста с помощью Болгарии, Грузии, Румынии и Турции. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине неоднократно заявляли, что строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к существенным убыткам: в первую очередь, значительно снизится число судов, заходящих в морские порты «Мариуполь» и «Бердянск» со всеми вытекающими для экономики страны последствиями. И требовали остановить строительство: сделать это должны были международные партнеры Украины, вводя против России, а также компаний и физических лиц, причастных к строительству, дополнительные санкции. Однако партнеры почему-то не стали бороться за упускаемую прибыль украинских портов, и тогда Киев решил «давить на экологию».

«Очень важный аспект нашей работы – противодействие возможной экологической катастрофе, которая может возникнуть из-за строительства так называемого Керченского моста, – заявил сегодня Луценко. – На этот момент в рамках уголовного процесса происходит экологическая экспертиза, и в случае, если она подтвердит вероятность экологической катастрофы, мы планируем обратиться к странам Черноморского сотрудничества с предложением создать в рамках Европейской конвенции по взаимопомощи в уголовных делах совместную следственную группу для проведения досудебного следствия, а потом и судебного следствия относительно строительства этого моста».

Каким образом украинская прокуратура проводит экспертизу на территории России да еще в пределах режимного объекта, Луценко предусмотрительно умолчал.

Зато заявил, что возможно заочное осуждение «виновных», а также сообщил, что Украина будет добиваться от зарубежных коллег усиления давления на Россию с помощью экономических санкций.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.12.17

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