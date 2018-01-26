Крымский мост лишил Украину влияния на Северную Америку

Из-за строительства Крымского моста Украина потеряла порядка 20 миллиардов гривен. Об этом заявил бывший заместитель командующего ВМСУ Игорь Кабаненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине и раньше заявляли о колоссальном ущербе, наносимом «Незалежной» строительством моста через Керченский пролив.

Так, в сентябре 2017 года представитель так называемой прокуратуры Автономной республики Крым (в Киеве) Гюндуз Мамедов сообщил, что ущерб оценен в 10 млрд гривен.

Кабаненко увеличил сумму в 2 раза, особо подчеркнув, что это только ущерб за «украинское» море, не считая Крыма:

«Даже если мы условно отделим оккупированный Крым и его исключительную морскую экономическую зону, отделим его территориальное море, не будем считать, что мы там потеряли, в исключительной морской экономической зоне, которая находится у нас за пределами Крыма, цифра получится колоссальная – порядка 20 миллиардов гривен за четыре года».

И обвинил Россию в том, что она добывает полезные ископаемые на украинской территории:

«Потому что есть оккупированные территории нашей исключительной морской экономической зоны, там, где россиянами добывается наш достаточно дешевый газ, который мы могли бы направить на свои потребности.

Это проблемы, которые влияют на наше украинское Приазовье – это Бердянск и Мариуполь, наши порты, которые существенно теряют из-за этого Крымского моста, потому что проем не позволяет тем судам, которые раньше ходили туда, в эти порты, сейчас ходить.

Это минус 43% грузооборота для Мариупольского порта и минус 30% для Бердянска».

По словам Кабаненко, из-за моста Украина потеряла и серьезное влияние на Северную Америку – ведь раньше она отправляла туда по морю миллион тонн руды.

Напомним, в «Незалежной» постоянно обещают, что убытки будут взысканы через суд. Подобные заявление вызывают недоумение и насмешки даже в самой «Незалежной»:

«Интересен исключительно правовой вопрос – что же это за волшебный международный суд, куда будут поданы соответствующие заявления по проливу. Соль в том, что еще в 2003 году Украина добровольно отказалась от международного статуса территориального моря для Керченского пролива и Азова. Согласно тогдашним договорам с РФ и Азовское море, и пролив – это внутренние исторические воды РФ и Украины. В таких условиях вряд ли без особого согласия РФ можно пожаловаться на нарушение в этом проливе Конвенции о морправе 1982 г. и в Междсуд ООН и в Междтрибунал по морправу», – заявил известный украинский юрист-международник Борис Бабин. Правда, после назначения на пост постоянного представителя президента Украины в так называемой автономной республике Крым его риторика изменилась, и теперь он тоже все время грозит России судами.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.01.18

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