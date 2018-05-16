Открытие Крымского моста вызвало антироссийскую истерику

Открытие Крымского моста вызвало истерику в политических кругах Украины, США и ЕС.

Как уже сообщал «Новый День», 15 мая состоялась торжественная церемония, а первые машины пересекли Керченский пролив сегодня рано утром. На Украине долгое время проект называли фейком, а за несколько месяцев до окончания строительства внезапно «прозрели» и заявили об огромном ущербе, который мост уже причинил и еще причинит «Незалежной».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что открытие Крымского моста является «свидетельством пренебрежения международным правом со стороны России» и Москва понесет за это ответственность. Следом заговорили лидера различных партий, призывая завалить международные арбитражи исками к России.

Украину поддержали в Лондоне: заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан назвал открытие Крымского моста нарушением суверенитета Украины и примером «безответственного поведения» России. Аналогичное заявление опубликовала и пресс-служба Европейской службы внешнего действия.

Затем высказалась представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт: «Строительство этот моста определенно негативно отразилось на людях, Крыму. Мост представляет собой не только попытку дальнейшего укрепления России и захвата Крыма, но и создает проблемы для судоходства».

Очевидно, что в истории с мостом США волнуют не проблемы украинских азовских портов, а именно «попытка дальнейшего укрепления России», тут же отреагировали эксперты.

«Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым – Россия, – прокомментировали высказывание Нойерт в МИД РФ. – Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем».

Между тем, заявления Порошенко и Ко высмеивают даже на Украине: «Порошенко заявил: Керченский мост понадобится оккупантам для побега из Крыма. А вот мне кажется иначе, – написал на своей странице в Facebook киевский политический эксперт Дмитрий Корнейчук. – Путин специально так быстро строил мост, чтобы по нему Порошенко успел после выборов 2019-го убежать в Ростов. Учел, так сказать, опыт эвакуации Януковича».

«Пустят ли Порошенко в Крым – вот в чем впорос», – тут же отреагировали пользователи соцсети.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.05.18

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