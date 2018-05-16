Началось автомобильное движение по Крымскому мосту

Началось движение по автомобильной части Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 5:30 по местному времени колонна автомобилей и мотоциклов двинулась по переходу со стороны Тамани. Чуть позже вышла на мост колонна из Керчи.

Два транспортных потока с флагами России встретились под аркой моста.

Всего за первый час движения по Крымскому мосту в сторону полуострова прошло более 500 транспортных средства, в сторону Тамани – более 600.

«Движение идет в штатном режиме», – сообщили в пресс-центре Крымского моста. Напомним, разрешенная скорость движения по переходу 90 км в час. Напомним, на первом этапе пересекать Керченский пролив посуху могут лишь мотоциклы, легковые автомобили и автобусы. Движение грузового транспорта откроется осенью.

Среди «простых смертных», первыми проехавших по мосту оказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова, направлявшаяся в Керчь.

Напомним, торжественная церемония открытия моста состоялась 15 мая, но реальное движение началось 2 часа назад.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 16.05.18

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