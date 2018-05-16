Президент, Хирург и другие: на Крымском мосту зафиксированы первые нарушения

На Крымском мосту зафиксированы первые нарушения правил дорожного движения.

Несколько водителей превысили максимально разрешенную скорость – напомним, двигаться по транспортному переходу можно не быстрее 90 километров в час.

Нарушения были зафиксированы камерами видеонаблюдения, материалы переданы в ГИБДД Керчи – нарушители будут привлечены к ответственности, сообщили в ГИБДД РК.

Как уже сообщал «Новый День», первым по мосту 15 мая проехал президент России: Владимир Путин сидел за рулем КАМАЗа, но не пристегнулся ремнем безопасности. Так что первым нарушителем назвали его. Однако ФСО отвергло эти претензии, заявив, что президент не нарушил правил дорожного движения, поскольку этот участок формально еще нельзя назвать дорогой.

«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было», – цитирует РИА «Новости» заместителя начальника центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Дениса Симонова. В 5:30 утра 16 мая первая автоколонна двинулась по мосту со стороны Тамани. Возглавлял ее Александр Залдастанов («Хирург») – он ехал на мотоцикле без шлема. А потом байкеры и вовсе остановились на арке моста, чтобы сделать селфи. Но делать остановки на мосту категорически запрещено. В службе эксплуатации заверили, что и об этом нарушении сообщили в ГИБДД.

Напомним, на мосту установлено 19 камер видеонаблюдения и предотвращения ДТП.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.05.18

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