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Понедельник, 21 мая 2018, 15:55 мск

Новости Крым

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В первые сутки Крымский мост загрузили на 30%

Фото: пресс-центр Крымского моста

За сутки после открытия движения по мосту через Керченский пролив транспортную артерию пересекли более 20 тысяч автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы: занятость трассы достигала 25% – 30%. После полуночи поток сократился: по Крымскому мосту проходило около 200 автомобилей в час.

По данным ФКУ Упрдор «Тамань», в направлении крымского полуострова по мосту проехало около 10,7 тысяч транспортных средств, а в сторону материка поток был чуть меньше – около 10 тысяч. Не обошлось и без эвакуаторов. Дорожные службы спасали четырех «железных коней»: один из автомобилей, направлявшийся в Крым, сломался прямо на мосту. Еще три автовладельца не запаслись необходимым количеством бензина.

Отметим, в ГИБДД уже выписали первые штрафы нарушителям, которые проезжая по Крымскому мосту, превысили максимально допустимую скорость – 90 километров в час. Нарушения были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Напомним, на мосту установлено 19 камер видеонаблюдения и предотвращения ДТП.

Керчь, Анастасия Зук

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