В первые сутки Крымский мост загрузили на 30%

За сутки после открытия движения по мосту через Керченский пролив транспортную артерию пересекли более 20 тысяч автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы: занятость трассы достигала 25% – 30%. После полуночи поток сократился: по Крымскому мосту проходило около 200 автомобилей в час.

По данным ФКУ Упрдор «Тамань», в направлении крымского полуострова по мосту проехало около 10,7 тысяч транспортных средств, а в сторону материка поток был чуть меньше – около 10 тысяч. Не обошлось и без эвакуаторов. Дорожные службы спасали четырех «железных коней»: один из автомобилей, направлявшийся в Крым, сломался прямо на мосту. Еще три автовладельца не запаслись необходимым количеством бензина.

Отметим, в ГИБДД уже выписали первые штрафы нарушителям, которые проезжая по Крымскому мосту, превысили максимально допустимую скорость – 90 километров в час. Нарушения были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Напомним, на мосту установлено 19 камер видеонаблюдения и предотвращения ДТП.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 17.05.18

Депутат Рады: Никто не будет воевать за Крым. / Россия исключила Украину из переговоров о «скифском золоте». / Последствия безвиза: Украина отбирает кусок хлеба у литовцев. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»