«Мы не продержимся и недели…» Киев начинает новую войну

Киев начинает новую войну. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ДНР сообщили, что днем 21 января подразделения ВСУ обстреляли гражданский автобус в серой зоне в районе КПВВ «Еленовка: один человек погиб, еще один получил ранения.

«Это первая ласточка принятия закона о деоккупации, – заявил Захарченко, подчеркнув, что ситуацию можно расценивать как начало войны. – Их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь, стреляют по гражданским лицам. Это далеко не первый случай, но первый, когда стреляют чисто по автобусу. Раньше можно было списать на шальную пулю, а сейчас нет – били целенаправленно».

В ДНР отмечают, что за последние сутки ВСУ обстреливали территорию республики 11 раз.

Между тем, на Украине события в Донбассе войной пока не считают, но заявляют, что не нужно дразнить Россию – если она ввяжется в конфликт, Украины не продержится и недели. Так утверждает экс-спикер МИД Украины Олег Волошин.

«Современная война – это, в первую очередь, война с использованием авиационного компонента. Я смотрел материалы по поводу боевых действий Российской Федерацией в Сирии. Там основа – авиация и крылатые ракеты как воздушного, так и морского базирования. Против таких средств поражения «Джавеллины» абсолютно бесполезны, – заявил Волошин, подчеркнув, что события в Донбассе – «это конфликт с колоссальным количеством жертв, но не современная большая война с применением всех современных средств поражения».

Но если Киев умудрится втянуть Россию в войну, то никакие «Джавеллины» Украине не помогут, считает Волошин: «Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, от бомбардировок. Все прекрасно понимают. Войну с Россией, с полноценным применением всей мощи российской армии, мы проиграем в течение недели максимум».

Киев, Платон Ефимчук

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